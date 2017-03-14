Гэри Кэйхилл: "Челси" контролировал игру с "МЮ", когда это было необходимо"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после матча 1/4 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:0) отметил, что команда контролировала игру в те моменты, когда это было необходимо. По его словам, на ход матча повлияло удаление полузащитника "красных дьяволов" Андера Эрреры.

- Мы продолжаем наш ход вперед, - приводит ВВС слова Кэйхилла. - Команда контролировала игру, когда это было необходимо. Конечно, удаление Эрреры повернуло все в нашу пользу. Я не видел этого момента, поэтому не могу сказать что-то конкретное. Но до этого были другие фолы, поэтому такой поступок можно назвать глупым.