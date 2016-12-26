Гэри Кэйхилл: "Челси" хочет установить рекордную серию побед"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл заявил, что он хочет продлить победную серию команды до 12 матчей и установить рекорд клуба. Сегодня "синим" предстоит сыграть с "Борнмутом" в рамках 18-го тура премьер-лиги.

- Мы не обсуждаем победную серию ежедневно, – цитирует пресс-служба клуба Кэйхилла. – На самом деле я вообще не слышал, чтобы кто-либо из ребят говорил об этом, но мы в курсе возможного рекорда, и я, конечно, тоже. Безусловно, хочется быть частью команды, которая бьет рекорды, и частью команды, у которой дела идут отлично. Знаем о том, что матч в "боксинг-дэй" предоставляет нам шанс сделать это, и это станет дополнительным стимулом. Мы очень хотим завоевать три очка и установить рекорд. А почему бы и нет?

Трансляция матча "Челси" - "Борнмут"