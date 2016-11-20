22:49 | ФУТБОЛ — Англия

Гэри Кэйхилл: "Челси" еще не выиграл чемпионат"

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Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл отметил, что его команда обрела уверенность, которая помогает добиваться положительных результатов. В последнем матче чемпионата Англии "синие" обыграли "Мидлсбро" (1:0) и возглавили турнирную таблицу премьер-лиги.

– Уверенность у нас есть, и мы играем хорошо, – цитирует ВВС Кэйхилла. – Команда добилась результата и продолжила игру с тех позиций, на которых ушла на перерыв. На тренировках у нас прекрасная атмосфера, все выкладываются по полной. Когда побеждаешь – игра дается легко. Мы довольны игрой, но чемпионат еще не выигран.

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