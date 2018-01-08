Гэри Кэйхилл: "Челси" даст Баркли шанс, дело за ним"

Капитан "Челси" Гэри Кэйхилл отметил, что знает, на что способен новичок "синих" Росс Баркли. Он также добавил, что теперь 24-летнему защитнику нужно проявить себя.

Напомним, лондонский клуб на прошлой неделе подписал контракт с Баркли на 5,5 лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 15 миллионов фунтов стерлингов.

– Знаю, на что способен Баркли. Сейчас он получил платформу, на которой может проявить себя, – приводит пресс-служба "Челси" слова Кэйхилла. – Клуб даст ему шанс, теперь дело за ним.