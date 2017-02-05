Генрих Мхитарян: "Всем наслаждаюсь в Манчестере - жизнью, тренировками, игрой"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что всем доволен в Англии. Также он отметил, что был готов, что не сразу будет попадать в стартовый состав и иметь игровое время. Напомним, футболист летом присоединился к "МЮ".

- Действительно наслаждаюсь своей жизнью в Манчестере, тренировками, играми, всем, - цитирует Sky Sports Мхитаряна. - Усердно работаю, чтобы стать лучше, потому что знаю, что могу вырасти как футболист. Поначалу в "МЮ", может быть, я не показал весь свой потенциал, но в каждой игре я стараюсь сделать все возможное, потому что это очень важно для меня, как и болельщики, и клуб. Нельзя всегда иметь только белую полосу в жизни. Иногда случаются и черные дни, я не ожидал этого, но был готов, потому что такая ситуация случалась в Дортмунде уже.