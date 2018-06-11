Генрих Мхитарян: "В России мне предлагали бешеные деньги, но я отказался"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал, что мог перейти в российский клуб во время выступлений за донецкий "Шахтер". Из украинского клуба он перешел в 2013 году в дортмундскую "Боруссию", в 2016-м - в "Манчестер Юнайтед", а цвета "Арсенала" защищает с 2018 года.

- Я бы, наверное, мог остаться в Армении, зарабатывать свои пару долларов, жить в привычном окружении с родителями и родственниками и вообще не напрягаться, не мотаться по разным странам, - цитирует "Р-Спорт" Мхитаряна. - Но у каждого человека, как мне кажется, должна быть мечта. Какая-то цель, к которой нужно стремиться. Футбол здесь не исключение. Если ты работаешь, если стараешься быть лучше и лучше, деньги никуда не денутся. Я никогда не играл в футбол ради заработка. Хотя когда был в "Шахтере", мне предлагали бешеные по тем временам деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России. Я отказался. Сказал, что хочу играть в Европе, и деньги здесь не главное.