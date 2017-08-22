Генрих Мхитарян: "Рано делать выводы, "МЮ" предстоит провести еще 36 матчей"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян подчеркнул, что еще слишком рано говорить о том, какое место в чемпионате Англии займет команда по итогам сезона. По словам хавбека, нужно играть на победу и идти шаг за шагом.

- Еще рано делать какие-то выводы, потому что прошло только два матча. Впереди еще 36 игр в чемпионате Англии, поэтому нужно идти шаг за шагом, - приводит ESPN слова Мхитаряна. - Необходимо стараться играть на победу, а потом посмотрим, какое место мы займем в итоге. В прошлом году атмосфера в команде была потрясающей, но в этом она стала еще лучше. Игроки стали ближе друг к другу.