Генрих Мхитарян: "Надеюсь, что смогу многому научиться у Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян отметил, что у него нет никакой обиды на главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Армянский хавбек также выразил надежду на то, что может многому научиться у португальского специалиста.

– Моуринью – специалист с большой буквы, – приводит goal.com слова Мхитаряна. – Надеюсь, что смогу многому у него научиться. Никакой обиды на тренера за недостаточное количество игровой практики у меня нет.

Нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп доверял мне в дортмундской "Боруссии", он дал мне шанс проявить себя в команде, благодаря чему я вышел на одну из ведущих ролей. Мы много работали над вопросами психологии.

Когда команду возглавил Томас Тухель, мои способности открылись с новой стороны. Я стал чувствовать себя увереннее и мне казалось, будто я не бегу по полю, а лечу над ним. Здорово в каждом матче чувствовать себя раскованно.

Ранее английские СМИ высказывали предположение о том, что в зимнее трансферное окно Мхитарян может покинуть команду. В частности сообщалось, что в январе 2017 года дортмундский клуб может взять 27-летнего игрока в аренду.