Генрих Мхитарян: "Начинал смотреть матчи "Манчестер Юнайтед", когда там играли Кантона и Канчельскис"

Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, когда начал следить за матчами своей команды и назвал любимых игроков в составе английского клуба. 27-летний футболист перешел в "Юнайтед" из дортмундской "Боруссии" в 2016 году. В премьер-лиге он провел 8 матчей и забил два мяча.

– Я начинал смотреть матчи "Юнайтед", когда за клуб играл Эрик Кантона, – цитирует сайт "Манчестер Юнайтед" Мхитаряна. – Мне нравилось смотреть, как он играет. Потом был Андрей Канчельскис, за которым я тоже внимательно следил, ведь он был русским. Но настоящим идолом для меня является сэр Алекс Фергюсон.

У меня нет никаких примет перед матчами. Когда я был моложе, я придумывал себе какой-то ритуал, но со временем понял, что все зависит только от того, что у тебя в голове. Мой самый красивый гол? Я пока не могу ответить на этот вопрос, ведь забил немало. Будем надеяться, что меня ждет еще много мячей в составе "Юнайтед".