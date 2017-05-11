Генрих Мхитарян: "На поле стараюсь быть настоящим зверем или монстром"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в преддверии ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Сельты" отметил, что он не сравнивает себя со своим отцом и продолжает расти как игрок. По его словам, на поле он совсем другой человек.

– Не имеет значения, сколько возможностей и навыков тебе дала природа, – цитирует Мхитаряна официальный сайт "Манчестера". – Самое важное – это уметь ими пользоваться, а чтобы ими пользоваться, надо очень тяжело работать. Поэтому, если ты напряженно трудишься, то твой талант даст тебе невероятную силу. Если же у тебя есть талант и врожденные навыки, но ты не поработал как следует над ними, ты станешь никем.

Я перенял много навыков от отца, но думаю, что он был быстрее меня. У него был мощный удар и он обладал врожденным чувством гола. Я немного отличаюсь от него как игрок. Люди говорят, что мы совершенно разные. Поэтому я не могу сравнивать себя с ним...

Чему я научился в премьер-лиге? Я научился держать темп, приобрел скорость и силу, потому что здесь приходится приспосабливаться к особенностям игры. Я и до сих пор это делаю. На поле я совершенно другой человек. Я стараюсь быть настоящим зверем или монстром. Я сражаюсь за каждый мяч и делаю все возможное. Вне поля я гораздо более тихий и скромный человек. Я не сторонник агрессивного поведения или типа того.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Сельта" пройдет сегодня, 11 мая, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.