Генрих Мхитарян: "Моуринью убрал второго нападающего, и это дало результат"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после матча 24-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0) отметил, что команде по ходу игры пришлось делать изменения. Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью убрал второго форварда Маркуса Рэшфорда, оставив на поле одного Златана Ибрагимовича.

- Перед игрой игрой мы договорились, что если наш план с двумя нападающими не сработает, то мы сделаем изменения по ходу, - приводит ВВС слова Мхитаряна. - Так мы и поступили. Это не было чем-то новым для нас. Во многих матчах делали такие перестановки. После замен сыграли очень хорошо. Старались забить как можно больше, и это сработало.