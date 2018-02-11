Генрих Мхитарян: "Моуринью очень требователен к игрокам, а Венгер более дружелюбный"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отметил, что доволен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед". Также он сравнил Жозе Моуринью и Арсена Венгера.

- Моуринью очень требователен к игрокам, а Венгер более дружелюбный, - приводит str.fr слова Мхитаряна. - Он может войти в положение игрока и понять его. В этом вся разница. Думаю, я провел хорошее время в "МЮ", хотя и были сложности. За 1,5 года мы выиграли три трофея, а в финале Лиги Европы я забил гол. Могу сказать, что в "Юнайтед" я добился многого.