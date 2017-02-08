12:50 | ФУТБОЛ — Англия

Генрих Мхитарян: "Могу сказать только хорошее о Швайнштайгере"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что он рад за своего одноклубника Бастиана Швайнштайгера, который вновь выходит на поле. 32-летний немец, пропустивший первую половину сезона, уже дважды сыграл в этом году, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

- Я рад, что Бастиан вновь получил шанс проявить себя, - цитирует Sport Bild Мхитаряна. - Он точно знает, что нужно делать на поле. Я могу сказать только хорошее о нем, потому что он является большой личностью.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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МаратХ

Теннисист Швайнштайгер на корте, не знаем такого?

13:03

kokkk3

Это что0то, у меня гугл лучше переводит

13:02

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