Генрих Мхитарян: "Могу сказать только хорошее о Швайнштайгере"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признался, что он рад за своего одноклубника Бастиана Швайнштайгера, который вновь выходит на поле. 32-летний немец, пропустивший первую половину сезона, уже дважды сыграл в этом году, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

- Я рад, что Бастиан вновь получил шанс проявить себя, - цитирует Sport Bild Мхитаряна. - Он точно знает, что нужно делать на поле. Я могу сказать только хорошее о нем, потому что он является большой личностью.