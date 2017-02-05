Генрих Мхитарян: "Легко выиграть чемпионство, но трудно удержать его"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян ждет тяжелого противостояния с "Лестером" в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

- Каждый был поражен успехом "Лестера" в прошлом сезоне, но это футбол, - цитирует Sky Sports Мхитаряна. -Они были готовы к борьбе, готовы выиграть, и они выиграли титул. Этот сезон немного трудно складывается для них, потому что всегда легко выиграть чемпионство, но трудно удержать его. Может быть, у них есть какие-то проблемы, может быть, они уже немного расслабились, поэтому не находятся в лучшем положении для себя.

Не имеет значения, какую позицию они сейчас занимают, они собираются на каждую игру, как на финал, потому что они находятся в опасном положении. Сегодня будет большой бой, большое сражение, поэтому мы должны быть готовы к этому.

Трансляция матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"