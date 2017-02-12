Генрих Мхитарян: "Клопп помог мне стать футболистом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поблагодарил наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа за то, что тот помог ему состояться как футболист. Хавбек сборной Армении играл под началом Клоппа в дортмундской "Боруссии", откуда и перешел в "МЮ".

- Я благодарен Клоппу, - цитирует BBC Мхитаряна. - Он работал над моим характером и психологией. В "Боруссии" я очень нервничал после нескольких игр, когда мы играли действительно плохо. Клопп показал мне правильное отношение. Он поддерживал меня и сказал, что я должен быть оптимистом, потому что светлая полоса придет. Он помог мне стать футболистом.

Клопп и Моуринью оба дружелюбны и хороши в своем деле, но их методы довольно различны.