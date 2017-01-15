Генрих Мхитарян: "Клопп очень помог мне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отметил, что мог перейти в "Ливерпуль" в 2013 году, когда красных тренировал Брендан Роджерс, а сам армянин еще находился в составе "Шахтера". Тогда хавбек не принял предложение, а спустя несколько недель перешел в "Боруссию" после разговора с Юргеном Клоппом. В воскресенье игрок и наставник впервые встретятся во время игры в составе разных команд.

- Я говорил несколько раз по телефону с Роджерсом, - приводит Daily Mail слова Мхитаряна. - Он убеждал меня перейти в "Ливерпуль", чтобы играть рядом с Суаресом и Джеррардом. С одной стороны, я думал, что должен принять предложение. С другой, понимал, что разрыв между футболом в Англии и на Украине огромен.

Спустя две недели я встретился с Клоппом, после чего принял решение перейти в "Боруссию". Знал, что у него хорошая репутация по работе с молодыми игроками. Уверен, тогда я поступил правильно. Клопп - очень хороший человек. Он всегда поддерживает игроков, когда у них проблемы на поле или за его пределами.

Он очень помог мне, потому что я слишком много думал о футболе. После каждого поражения я зацикливался на том, какие шансы упустил во время матча. Клопп сказал мне, что это просто жизнь и у меня еще будут шансы. Но чтобы они пришли, я должен быть в хорошем настроении. Тогда я понял, что все делают ошибки, и нельзя слишком долго переживать о них.