Генрих Мхитарян: "Хочу доказать, что могу быть ключевым игроком "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян заявил, что не разочарован своим положением в английском клубе. В текущем сезоне 27-летний игрок на клубном уровне провел во всех турнирах 6 матчей, не сделав ни одного результативного действия.

– Я знаю, что могу добиться успеха в "Манчестер Юнайтед", – цитирует пресс-служба FA Мхитаряна. – Хочу доказать всем, что достоин быть ключевым игроком клуба. Абсолютно не разочарован своим положением в команде, для меня это вызов. Никогда не останавливаюсь в связи с препятствиями на своем пути, я просто продолжаю идти вперед, пока не добьюсь своей цели.

Да, сегодня у меня нет игровой практики в достаточном количестве, поэтому мне нужно сделать все, чтобы доказать свою состоятельность тренерскому штабу. Продолжу упорно работать, это окупится.