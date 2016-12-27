01:12 | ФУТБОЛ — Англия

Генрих Мхитарян: "Гол в ворота "Сандерленда" – лучший в моей карьере"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян, отметившийся красивым голом в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:1), подчеркнул, что это лучший мяч в его карьере. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.

– Это лучший гол, который я когда-либо забивал, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Мхитаряна. – Было волнительно. Первым делом я посмотрел на помощника арбитра и увидел, что офасайда нет – можно было праздновать. В той ситуации я ожидал получить мяч перед собой, но оказалось иначе. Единственное что я мог сделать, это подправить пяткой, что мне и удалось.

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