Генрих Мхитарян: "Футбол "Арсенала" - мечта для игроков, предпочитающих атаку"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян ждет возможности выступать за свою новую команду. По его словам, он давно знаком с главным тренером Арсеном Венгером, поэтому он не сомневался в переходе из "Манчестер Юнайтед".

- Очень важно, когда тренер тебя уважает, - цитирует 4-4-2 Мхитаряна. - Венгер - требовательный специалист, ему нравится, когда игроки открывают в себе что-то новое. Он стал одной из причин моего перехода в "Арсенал". Все знают, что это прекрасный специалист. Я давно знаком с ним, в своем решении даже не сомневался. Считаю, что футбол "Арсенала" - мечта для игроков, предпочитающих атаку.