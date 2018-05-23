21:24 | Футбол — Англия

Генрих Мхитарян: "Если бы Венгер решил остаться в "Арсенале" еще на 10 лет, никто бы не возражал"


Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян выразил надежду, что главный тренер клуба Унаи Эмери добьется успеха с лондонцами. О назначении специалиста стало известно сегодня. Он сменит Арсена Венгера, возглавлявшего "Арсенал" с 1996 года.

- Я еще не встречался с ним, - цитирует Daily Mail Мхитаряна. - У нас не было времени переговорить. Надеюсь, он привнесет в "Арсенал" новые тактические идеи и душу и добьется здесь успеха.

В клубе все профессионалы. Каждый знает, что должен делать и что от него ожидают.

Уходом Венгера были расстроены и игроки, и персонал. Нелегко смириться с уходом человека, который руководил командой 22 года. Все были впечатлены атмосферой, которую он создал. Если бы он решил остаться еще на 10 лет, никто бы не был против.

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