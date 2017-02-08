Генрих Мхитарян: "Если бы мне были интересны только деньги, то перешел бы в "Анжи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что перебрался в Англию из дортмундской "Боруссии" не ради денег. По мнению 28-летнего армянина, он бы перешел в "Анжи", если бы думал только о финансовой выгоде.

- Не могу понять, что я сделал неправильно, - цитирует Sport Bild Мхитаряна. - Если бы я думал только о деньгах, то я бы в свое время перешел в "Анжи", а не в "Боруссию". Но я не хотел этого. Мне хотелось расти.