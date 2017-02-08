Генрих Мхитарян: "Если бы мне были интересны только деньги, то перешел бы в "Анжи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что перебрался в Англию из дортмундской "Боруссии" не ради денег. По мнению 28-летнего армянина, он бы перешел в "Анжи", если бы думал только о финансовой выгоде.
- Не могу понять, что я сделал неправильно, - цитирует Sport Bild Мхитаряна. - Если бы я думал только о деньгах, то я бы в свое время перешел в "Анжи", а не в "Боруссию". Но я не хотел этого. Мне хотелось расти.
serzheo
vasiunchik____ Это МЮ что ли самый верх? Это когда такое случилось? А Мхита молодец.
13:29
МаратХ
Талант помноженный на трудолюбие. Шутка ли в 12 лет отправили на стажировку в Бразилию
13:05
shpasic
ну, после МЮ следующий шан только в Зенит!))
12:55
Солитон Оренбург
Армян красавец! Всё больше мне симпатичен
12:53
vasiunchik
Генрих молодец. Поступательное правильное развитие карьеры. Многим нашим "футболистам" и футболистам можно брать пример. В итоги дошел до самого верха. Осталось закрепится в МЮ в качестве незаменимого и чтоб команда наконец начала показывать результат. Желаю здоровья и удачи, Генрих!
12:44