12:27 | ФУТБОЛ — Англия

Генрих Мхитарян: "Если бы мне были интересны только деньги, то перешел бы в "Анжи"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что перебрался в Англию из дортмундской "Боруссии" не ради денег. По мнению 28-летнего армянина, он бы перешел в "Анжи", если бы думал только о финансовой выгоде.

- Не могу понять, что я сделал неправильно, - цитирует Sport Bild Мхитаряна. - Если бы я думал только о деньгах, то я бы в свое время перешел в "Анжи", а не в "Боруссию". Но я не хотел этого. Мне хотелось расти. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

vasiunchik____ Это МЮ что ли самый верх? Это когда такое случилось? А Мхита молодец.

13:29

МаратХ

Талант помноженный на трудолюбие. Шутка ли в 12 лет отправили на стажировку в Бразилию

13:05

shpasic

ну, после МЮ следующий шан только в Зенит!))

12:55

Солитон Оренбург

Армян красавец! Всё больше мне симпатичен

12:53

vasiunchik

Генрих молодец. Поступательное правильное развитие карьеры. Многим нашим "футболистам" и футболистам можно брать пример. В итоги дошел до самого верха. Осталось закрепится в МЮ в качестве незаменимого и чтоб команда наконец начала показывать результат. Желаю здоровья и удачи, Генрих!

12:44

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