Генрих Мхитарян: "Арсенал" заслужил победу над "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян считает, что его команда должна была обыгрывать "Манчестер Юнайтед" в последнем матче чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, но дважды "канониры" лидировали.

– Мы очень расстроены, потому что должны были выигрывать, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Мхитаряна. – Мы заслуживали победу. Пытались забить третий гол до последнего, но не смогли. Даже если есть физическая усталость, важно сохранять свежесть мыслей, ума. Если это удается, то можно заставить ноги слушаться и работать до конца, на максимум. Очень хотелось победить на "Олд Траффорд". Понимаем, что тут всегда тяжело побеждать. Но если мы хотим быть в первой четверке, то должны выигрывать каждый матч.