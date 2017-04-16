"Гэндальф" Моуринью короновал "Арагорна" Конте

"Твиттер" BBC опубликовал оригинальный ролик о сегодняшнем матче 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Видео представляет кадры коронации Арагорна из фильма "Властелин колец", где вместо лица актера Виго Мортенсена было подставлено изображение наставника лондонцев Антонио Конте. А "короновал" специалиста не Гэндальф, а главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. "Присутствовал" на церемонии и Диегу Коста в образе гнома Гимли.

Таким образом BBC намекнул на передачу Конте от Моуринью титула "Особенного". ("Я Особенный", - сказал португалец после назначения на пост наставника "Челси" в 2004 году).

4pm. Old Trafford. Man Utd vs Chelsea.



The crowning of the new Special One? pic.twitter.com/FtyuKH3E6p – BBC Three (@bbcthree) 16 апреля 2017 г.

Матч "МЮ" - "Челси" состоится сегодня, начало - в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси"