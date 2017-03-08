"Гэлакси" готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph. Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.

В этом сезоне Ибрагимович провел в составе "красных дьяволов" 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.