23:57 8 марта | ФУТБОЛ — Англия

"Гэлакси" готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS

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"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph. Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.

В этом сезоне Ибрагимович провел в составе "красных дьяволов" 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Старый коняга

Никогда американский клуб не будет готов платить в фунтах стерлингов. И не важно сколько. Нет в США такой валюты. И вообще они никаких, кроме доллара, не знают. А журналюги задолбали уже переводить зарплаты в какие-то свои валюты. Вы бы ещё в рублях написали, сколько американцы собираются платить шведу в США,

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