"Гэлакси" готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, сообщает The Telegraph. Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.
В этом сезоне Ибрагимович провел в составе "красных дьяволов" 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.
Старый коняга
Никогда американский клуб не будет готов платить в фунтах стерлингов. И не важно сколько. Нет в США такой валюты. И вообще они никаких, кроме доллара, не знают. А журналюги задолбали уже переводить зарплаты в какие-то свои валюты. Вы бы ещё в рублях написали, сколько американцы собираются платить шведу в США,
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