Где посмотреть первый матч Слуцкого?

Сегодня главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий вместе со своей командой стартует в чемпионшипе матчем против "Астон Виллы".
Матчи второй по силе лиги Англии можно увидеть на спутниковом канале "Футбол". У него есть права на показ встреч турнира в течение трех ближайших лет. Однако не за всеми играми "Халла" российским зрителям удастся следить в прямом эфире – "Футбол" имеет право показывать только 3–4 матча за тур, и выбор будет ограничен.
Матчей "Халла" может просто не быть в списке, который предложит правообладатель. Зато после каждого тура можно будет увидеть обзор.
Добавим, что матч "Халла" с "Астон Виллой" считается центральным в туре, он вынесен в отдельный временной слот. Поэтому дебют российского тренера в Англии мы сможем увидеть в прямом эфире.
Матч "Астон Вилла" – "Халл" пройдет сегодня, 5 августа, начало – в 19.30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
nekonohiki
А еще сегодня Авангард Курск - Балтика.
16:21 5 августа
ymovan
Смотреть "Великого Слуцкого" по телевизору. Вот россияне вам и выпала необыкновенная возможность один раз в ... по телевизору лицезреть Слуцкого и футбол 1 лиги Англии. Этот маэстро, виртуоз тренерского цеха, возглавлял сборную .... трехкратно выигравшую чемпионат мира и столько же раз чемпионат Европы, возглавлял клубы ... с которыми выиграл много раз (очень много) все кубки европейские и мировые... а теперь он решил начав с нуля с клубом 1 лиги, без каких либо качественных футболистов, выйти в АПЛ, выиграть АПЛ, выиграть Лигу чемпионов, то есть доказать всем. что для успеха не нужны футболисты высокого класса а достаточно одного "Великого Тренера". Гордитесь россияне вам завидует вся мировая футбольная общественность...
15:36 5 августа
Фуля
Сегодня самый значимый день в моей жизни. Играет Халл самого проекта Абрамовича. Отпросился с работы. Не знаю, доживу ли до этого священного часа. Появились симптомы: навязчивые мысли о Слуцком; резкие перепады настроения; бессонница, прерывистый сон; перепады артериального давления; головные боли; синдром навязчивой идеи. Предлагаю обратиться к Президенту российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с коллективным письмом с требованием показа матчей Халла по 1-й программе ЦТ.
14:59 5 августа
marksan
malych_____ Берём скидку на Ваш возраст Малыш!
14:30 5 августа
marksan
Удачи Лёни!
14:28 5 августа
malych
В программе Матч-Футбол1, Матч-Футбол2 и Матч-Футбол3 этой игры нет. Какой-то другой Футбол?
14:00 5 августа
Serenky25
Матч можно посмотреть на их официальном сайте. просто не будьте идиотом..
13:43 5 августа