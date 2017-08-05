Где посмотреть первый матч Слуцкого?

Сегодня главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий вместе со своей командой стартует в чемпионшипе матчем против "Астон Виллы".

Матчи второй по силе лиги Англии можно увидеть на спутниковом канале "Футбол". У него есть права на показ встреч турнира в течение трех ближайших лет. Однако не за всеми играми "Халла" российским зрителям удастся следить в прямом эфире – "Футбол" имеет право показывать только 3–4 матча за тур, и выбор будет ограничен.

Матчей "Халла" может просто не быть в списке, который предложит правообладатель. Зато после каждого тура можно будет увидеть обзор.

Добавим, что матч "Халла" с "Астон Виллой" считается центральным в туре, он вынесен в отдельный временной слот. Поэтому дебют российского тренера в Англии мы сможем увидеть в прямом эфире.

Матч "Астон Вилла" – "Халл" пройдет сегодня, 5 августа, начало – в 19.30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.