Газон на "Уэмбли" не будут перестилать

На стадионе "Уэмбли", где проводит свои домашние матчи "Тоттенхэм", не собираются перестилать газон, информирует Sky Sports. Клуб уже некоторое время недоволен его качеством.

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" газон был также в плохом состоянии: он был изношен, а на некоторых участках поля практически не было травы. Кроме того, в центральном круге виднелся логотип лиги по американскому футболу (NFL), так как 28 октября арена принимала матч "Филадельфии" и "Джексонвилля".