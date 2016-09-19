Гаскойн признал себя виновным в расизме

Бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн признал себя виновным в расистских высказываниях во время телешоу в прошлом году. В ноябре 2015 года британец позволил себе шутку про "черного охранника", которого он не заметил в темном углу сцены. В понедельник 49-летний англичанин предстанет перед судом.
k_xenon
Вот придурки! Толерантность дошла до идиотизма! А если бы он сказал, что не заметил тощего охранника за торшером - по какой статье бы пошел??? :)))
13:40
Termin79
Это ж была похвала: хороший охранник- незаметный охранник, разве не?
13:29
Гаттузо зол!
Молодец! Выдать ему три бутылки вискаря для поправки здоровья.
13:28
shpasic
а если бы Гаскойн не заметил белого охранника?
13:22
Излучение Промкооперации и Пищев
Интересно, а если бы негр рассказал шутку про белого, которого он не заметил, ну, например, из-за яркого света ламп, его бы привлекли к суду?
13:17