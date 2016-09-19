13:08 | ФУТБОЛ — Англия

Гаскойн признал себя виновным в расизме

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Бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн признал себя виновным в расистских высказываниях во время телешоу в прошлом году. В ноябре 2015 года британец позволил себе шутку про "черного охранника", которого он не заметил в темном углу сцены. В понедельник 49-летний англичанин предстанет перед судом.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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k_xenon

Вот придурки! Толерантность дошла до идиотизма! А если бы он сказал, что не заметил тощего охранника за торшером - по какой статье бы пошел??? :)))

13:40

Termin79

Это ж была похвала: хороший охранник- незаметный охранник, разве не?

13:29

Гаттузо зол!

Молодец! Выдать ему три бутылки вискаря для поправки здоровья.

13:28

shpasic

а если бы Гаскойн не заметил белого охранника?

13:22

Излучение Промкооперации и Пищев

Интересно, а если бы негр рассказал шутку про белого, которого он не заметил, ну, например, из-за яркого света ламп, его бы привлекли к суду?

13:17

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