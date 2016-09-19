Гаскойн признал себя виновным в расизме

Бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн признал себя виновным в расистских высказываниях во время телешоу в прошлом году. В ноябре 2015 года британец позволил себе шутку про "черного охранника", которого он не заметил в темном углу сцены. В понедельник 49-летний англичанин предстанет перед судом.