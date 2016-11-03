Гарри О'Коннор: "Я потерял все, и никто не захотел меня знать"

Экс-форвард московского "Локомотива" Гарри О'Коннор рассказал, как после взлета потерял деньги и друзей. 33-летний шотландец теперь играет и тренирует "Селкирк", а в 2006 году после переезда в Россию из "Хайберниана" зарабатывал 16 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает ВВС. После возвращения на Туманный Альбион футболист имел проблемы с законом – в "Бирмингеме" он провалил допинг-тест из-за употребления кокаина, после чего уже в "Хайберниане" задерживался полицией за хранение наркотиков. По данным английских СМИ, игрок потерял около 4 миллионов фунтов стерлингов.

– Я был в центре внимания, когда зарабатывал тысячи фунтов в "Локомотиве" и "Бирмингеме". Каждый хотел быть моим другом. Потом потерял все, и никто не захотел со мной знаться. Все отвернулись от меня, – приводит ВВС слова О'Коннора. – Не собираюсь оборачиваться назад, фокусируюсь на настоящем. Жизнь слишком коротка. Хочу сосредоточиться на тренерской карьере. Или буду помогать детям заниматься футболом, покажу им правильный путь.