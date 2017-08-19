Гарри О'Коннор: "Было предложение от "Арсенала", но "Локомотив" продал меня в "Бирмингем"

Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О’Коннор признался, что мог перейти в лондонский "Арсенал". Предложение у него было в 2007 году, когда он уходил из российского клуба.

– Было предложение от "Вест Бромвича", от "Фулхэма", думаю, и от "Арсенала" было, – цитирует Daily Record О’Коннора. – В итоге перешел в "Бирмингем". Но не я выбирал этот клуб. Это сделал "Локомотив", который хотел получить больше денег. "Бирмингем" заплатил их. "Локомотив" получил 2,8 миллиона фунтов стерлингов, мне досталось 600 тысяч фунтов, еще какую-то комиссию получил агент.