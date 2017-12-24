Гарри Магуайр: "У "МЮ" были шансы на победу"

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр, гол которого спас команду от поражения в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед", отметил игру вратаря Каспера Шмайхеля. Также он считает, что "лисам" нужно набирать оборты.

- Спасительный гол на последней минуте – это очень важно для нас, - цитирует BBC Магуайра. - У соперника были шансы на победу, но Каспер Шмайхель сделал несколько сэйвов для нас. Было важно удерживать счет 1:2, и, к счастью, нам удалось отыграться. У меня был шанс и в первом тайме, но я не смог им воспользоваться. Это похоже на победу, но это всего лишь одно очко против хорошей команды. Нам нужно набирать обороты для следующей игры.