Гари Роветт: "Работа в "Лестере" была бы удивительной возможностью для меня"

Бывший главный тренер "Бирмингема" Гари Роветт не стал опровергать информацию о том, что он может возглавить "Лестер". 23 февраля с поста тренера "лис" был уволен Клаудио Раньери. Ранее сообщалось, что итальянцам может сменить его соотечественник – Роберто Манчини.

– Сейчас я сижу дома и жду подходящего момента, – цитирует BBC Роветт. – Работа в "Лестере" была бы удивительной возможностью для меня, но пока нет официальных переговоров. В свое время я играл за "лис" в течение двух сезонов. Мы выступали в чемпионате Англии и играли в Кубке УЕФА, поэтому у меня хорошие воспоминания о клубе.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

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