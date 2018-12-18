Гари Невилл: "Покеттино - идеальный кандидат на замену Моуринью"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера "МЮ". Он считает, что идеальный кандидат на замену ему - главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

- Мне повезло провести несколько дней на тренировочном поле "Тоттенхэма", и я считаю, что Покеттино - это идеальный кандидат, - цитирует эксперта Sky Sports. - "МЮ" работал с тренерами, которые выигрывали европейские трофеи и множество чемпионатов. Я считаю, что тренером должен стать человек, соблюдающий три основных принципа футбольного клуба: прогресс молодых игроков, красивый футбол и победы.

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3). Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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