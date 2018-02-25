Гари Невилл: "Игра "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити" была просто позорной"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил, что у футболистов "Арсенала" нет характера. Невилл также добавил, что игра "канониров" в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:3) была позорной.

– Я даже не хочу говорить о "Арсенале", потому что их игра в матче с "Манчестер Сити" была просто позорной, – цитирует The Sun Невилла. – Рэмси и Джака ходили пешком по полю. У игроков нет никакого характера. Это даже не команда, которая показывает хороший футбол. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играют лучше.