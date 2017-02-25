Гари Линекер: "Я прослезился из-за ухода Раньери"

Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер еще раз отметил, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" несправедливо. По его словам, итальянский специалист заслужил больше времени.

– Это очень грустно и необъяснимо для всех футбольных болельщиков, – цитирует Линекера BBC. – Это ошибочное решение, даже паническое. Я прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой клуб.

Выступление "Лестера" было необъяснимым в прошлом сезоне, но не в этом. Раньери же заслужил больше времени за то, что клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, пока не находится в последней тройке в таблице чемпионата, а также за ту сказку, которую он сделал в прошлом сезоне.