10:16 | ФУТБОЛ — Англия

Гари Линекер: "Я прослезился из-за ухода Раньери"

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Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер еще раз отметил, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" несправедливо. По его словам, итальянский специалист заслужил больше времени.

Это очень грустно и необъяснимо для всех футбольных болельщиков, – цитирует Линекера BBC. – Это ошибочное решение, даже паническое. Я прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой клуб.

Выступление "Лестера" было необъяснимым в прошлом сезоне, но не в этом. Раньери же заслужил больше времени за то, что клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, пока не находится в последней тройке в таблице чемпионата, а также за ту сказку, которую он сделал в прошлом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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самоходчик

Спасибо за футбол который они показали,это было круто!!!Раньери спасибо!!!

10:28

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