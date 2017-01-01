Гари Линекер: "Я никогда больше не повторю: в этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер в очередной раз вспомнил одно из главных футбольных событий минувшего года на Туманном Альбионе – победу "Лестера" в премьер-лиге. Он подчеркнул, что вряд ли такое повторится в ближайшие годы.

"Я никогда больше не повторю этого. В этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии", – написал на своей странице в твиттере Линекер.