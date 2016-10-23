22:04 23 октября | ФУТБОЛ — Англия

Гари Линекер: "Я люблю Н'Голо Канте"

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Бывший нападающий "Лестера" и сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер в своем твиттере признался в любви полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте. Французский хавбек, летом перешедший в лондонский клуб из "Лестера", забил свой первый гол за "синих" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (4:0).

"Делая признание: я люблю Н'Голо Канте и скучаю по нему", – написал Линекер.

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Материалы REN-TV

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