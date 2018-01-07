Гари Линекер: "Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал переход полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в "Барселону". Англичанин с возмущением принял новость о трансфере.

"Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает "Ливерпуль" ради "Барселоны", – написал Линекер на своей странице в Твиттере.

Вчера Коутинью заключил сограшение с "Барселоной". Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.