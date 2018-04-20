Гари Линекер: "Венгер многое дал футболу в нашей стране"

Бывший футболист сборной Англии, а ныне комментатор BBC Гари Линекер с уважением отозвался о главном тренере "Арсенала" Арсене Венгере. Сегодня стало известно, что специалист, возглавляющий "Арсенал" с 1996 года, покинет клуб по окончаниисезона.

"Арсен Венгер уходит из "Арсенала" в конце сезона. Он отдал "Арсеналу" большую часть жизни. Он принес клубу успех. Он дал многое футболу в нашей стране. Спасибо и всего наилучшего, мсье Венгер", - написал Линекер в Твиттере.

Венгер покинет "Арсенал" в конце сезона //

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