Гари Линекер: "Увольнение Раньери - просто необъяснимо и непростительно"

Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер с грустью отреагировал на новость об увольнении главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Линекер процитировал итальянца, который в прошлом сезоне описал игру нападающего Синдзи Окадзаки фразой "дили-динь, дили-дон".

– Клаудио Раньери? Уволен? Серьезно? "Дили-динь, дили-дон", игра началась, – написал на своей странице в "Твиттере" Линекер. – После всего, что Клаудио сделал для клуба, его увольнение просто необъяснимо, непростительно и невероятно грустно.

Вице-президент "Лестера": "Увольнение Раньери увеличит шансы "Лестера" остаться в премьер-лиге" //

"Лестер" объявил об увольнении Раньери