13:40 | Футбол — Англия

Гари Линекер: "Увольнение Моуринью было неизбежным"

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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Жозе Моуринью - об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

- Учитывая, что "МЮ" отстает от "Ливерпуля" на 19 очков после 17 игр, то, что большинство игроков играют ниже своего уровня и мрачный футбол, при том, что Моуринью дали потратить сотни миллионов на футболистов, расставание было неизбежным, - написал Линекер в своем Твиттере.

 

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3). Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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