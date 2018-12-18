Гари Линекер: "Увольнение Моуринью было неизбежным"

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Жозе Моуринью - об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

- Учитывая, что "МЮ" отстает от "Ливерпуля" на 19 очков после 17 игр, то, что большинство игроков играют ниже своего уровня и мрачный футбол, при том, что Моуринью дали потратить сотни миллионов на футболистов, расставание было неизбежным, - написал Линекер в своем Твиттере.

With @ManUtd 19 points behind @LFC after 17 games, with the vast majority of players playing way below their best...and dour football to boot. Given Mourinho was allowed to spend hundreds of millions on those players the split seemed inevitable. – Gary Lineker (@GaryLineker) 18 декабря 2018 г.

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3). Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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