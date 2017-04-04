Гари Линекер: "Случай с Мойесом - яркий пример отношения некоторых тренеров к интервьюерам"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер раскритиковал главного тренера "Сандерленда" Дэвида Мойеса за некорректное общение с журналисткой BBC. Вчера появилось видео, на котором наставник "черных котов" после флеш-интервью угрожает журналистке пощечиной.

- Случай с Мойесом - яркий пример того, с каким пренебрежением некоторые тренеры относятся к интервьюерам, - цитирует BBC Линекера. - Никто не должен подвергаться угрозам на рабочем месте за простое выполнение своих обязанностей. Надеюсь, что футбольные власти будут работать над обучением тренеров и всех, кто работает в футболе, чтобы предотвратить такое поведение.