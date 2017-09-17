Гари Линекер: "Очень вежливый "МЮ" подождал, пока Руни заменят, чтобы уничтожить "Эвертон"

Британский футбольный эксперт Гари Линекер после матча 5-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" (4:0) назвал "Красных дьяволов" вежливым клубом. Подопечные Жозе Моуринью выигрывали с минимальным счетом, однако на 82-й минуте с поля ушел нападающий "ирисок" Уэйн Руни, который в прошом сезоне выступал за "МЮ". На 83-й минуте манчестерский клуб увеличил преимущество, а затем забил еще два гола.

"Очень вежливый "МЮ" подождал, пока Руни заменят, чтобы уничтожить "Эвертон", – написал на своей странице в Твиттере Линекер.