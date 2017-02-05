21:19 5 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Гари Линекер: "Лучше пусть "Лестер" вылетит в третий дивизион, чем лишится прошлогоднего чуда"

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Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер после поражения "лис" от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в игре 24-го тура чемпионата Англии отметил, что не стал бы обменивать чемпионский сезон команды на сохранение места в премьер-лиге. На данный момент коллектив Клаудио Раньери располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

"Если бы меня поставили перед выбором, я бы предпочел вылет "Лестера" в третий дивизион, чем лишение прошлогоднего чуда", – написал на своей странице в твиттере Линекер.

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Материалы REN-TV

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