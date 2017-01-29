Гари Линекер: "Клопп показал отсутствие знаний английского футбола"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил недоумение по поводу состава, которым играл "Ливерпуль" в матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:2). По его словам, именно игра резервным составом привела "красных" к поражению.

– Не понимаю, почему Клопп играл резервом, не участвуя в еврокубках, – написал в своем твиттере Линекер. – Это показывает отсутствие у него знаний и уважения к английскому футболу.