14:35 29 января | ФУТБОЛ — Англия

Гари Линекер: "Клопп показал отсутствие знаний английского футбола"

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил недоумение по поводу состава, которым играл "Ливерпуль" в матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:2). По его словам, именно игра резервным составом привела "красных" к поражению.

– Не понимаю, почему Клопп играл резервом, не участвуя в еврокубках, – написал в своем твиттере Линекер. – Это показывает отсутствие у него знаний и уважения к английскому футболу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex`a

а как одной известной команде отказываться от участия в кубке Англии.....так это - экономия сил)

18:32 29 января

Ботаникум

Настоящий футбольный человек не может не уважать английский футбол, старейший футбол на планете, и Кубок Англии, старейший футбольный турнир. Наверное, Юрген просто перемудрил типа "....ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ". Хотя тот же Старридж орёт, что он ЛУЧШИЙ нападающий в "Ливере".....

16:05 29 января

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