Гари Линекер: "Гол получился случайным, но Виллиан играл отлично"

Экс-форвард сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер назвал случайным гол полузащитника "Челси" Виллиана в ворота "Ливерпуля" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1). Тем не менее, англичанин остался доволен игрой бразильского хавбека.
"Это был очень случайный гол. Тем не менее, это была отличная игра от Виллиана", - написал Линекер в Твиттере.
Hazard squares to Willian across the middle, then Brazilian dribbles into the corner of the box and lobs Mignolet with a sumptuous chip (or was it a cross??). 1-1. #CFC pic.twitter.com/uiILbOcbkM– Chelsea GIFs (@ChelseaGIFs) 25 ноября 2017 г.
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Какой линекер, где новость про серебро Трегубова?
23:42 25 ноября