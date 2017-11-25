23:32 25 ноября | Футбол — Англия

Гари Линекер: "Гол получился случайным, но Виллиан играл отлично"

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Экс-форвард сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер назвал случайным гол полузащитника "Челси" Виллиана в ворота "Ливерпуля" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1). Тем не менее, англичанин остался доволен игрой бразильского хавбека.

"Это был очень случайный гол. Тем не менее, это была отличная игра от Виллиана", - написал Линекер в Твиттере.

Ливерпуль - Челси

 

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23:42 25 ноября