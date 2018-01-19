Гари Линекер: "Челси" пытался выйти на меня, но я слишком короткий"

Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер в шутливой форме прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переходе в "Челси" нападающих Питера Крауча из "Стоук Сити" и Эдина Джеко из "Ромы".
"Верю, что "Челси" пытался выйти на меня. К сожалению, Антонио (Конте - Прим. "СЭ"), вы тратите время. Я слишком короткий", - написал Линекер на своей странице в Твиттере.
Отметим, что рост Линекера - 177 сантиметров, а Крауча и Джеко - 201 и 193 сантиметра соответственно.
Believe Chelsea have been trying to get in touch. Sorry, Antonio, you’re wasting your time. I’m too short.– Gary Lineker (@GaryLineker) 19 января 2018 г.
Патриот Сибири
Краучу уже лет сто наверно?
15:07
Al Rains
Этот чудик, видимо, в штаты ездит...
14:31
баламошка
Пипин Короткий.
14:30