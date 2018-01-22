Гари Линекер: "Бог ты мой, Мхитарян в "Арсенале"

Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер остался шокирован обменом между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Состав манкунианцев пополнил чилийский нападающий "канониров" Алексис Санчес, в обратном настроении проследовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

"Шокирован. Никогда не представлял, что это произойдет", - написал в Твиттере Линекер о переходе Санчеса в "МЮ".

"Бог ты мой, Мхитарян в "Арсенале. Я ошарашен", - добавил он.

Напомним, Санчес выступал за "Арсенал" с 2014 по 2018 год. За это время он провел в составе "канониров" 166 матча, забив 80 мячей и отдав 46 результативных передач. Мхитарян играл за "МЮ" с 2016 по 2018 год, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в 63 матчах.