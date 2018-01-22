Гари Линекер: "Бог ты мой, Мхитарян в "Арсенале"

Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер остался шокирован обменом между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Состав манкунианцев пополнил чилийский нападающий "канониров" Алексис Санчес, в обратном настроении проследовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
"Шокирован. Никогда не представлял, что это произойдет", - написал в Твиттере Линекер о переходе Санчеса в "МЮ".
"Бог ты мой, Мхитарян в "Арсенале. Я ошарашен", - добавил он.
Напомним, Санчес выступал за "Арсенал" с 2014 по 2018 год. За это время он провел в составе "канониров" 166 матча, забив 80 мячей и отдав 46 результативных передач. Мхитарян играл за "МЮ" с 2016 по 2018 год, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в 63 матчах.
Shocked. Never saw it coming. https://t.co/jleyVhLlvT– Gary Lineker (@GaryLineker) 22 января 2018 г.
And goodness me, Mkhitaryan is going to Arsenal. Flabbergasted. https://t.co/TP62DE6UUR– Gary Lineker (@GaryLineker) 22 января 2018 г.
- Манчестер Юнайтед
- Арсенал Лондон
- Сборная Англии (футбол)
- Генрих Мхитарян
- Гари Линекер
- Алексис Санчес
PLUT-IN
Через год вслед за Озилом выгонять будут.
05:26
Fibonacci
вот как будто и складывается мнение местных "экспертов".
23:23 22 января
Serenky25
А как будто всю жизнь провел ((((:
22:15 22 января
knyaz boltconskiy
Serenky25 Мхитарян думаю ошарашен еще больше. Выкинули как собаку бездомную. И это за столько лет верной работы и преданности_________________За сколько лет?))Он в 2016 в МЮ пришел летом.
22:06 22 января
Serenky25
Мхитарян думаю ошарашен еще больше. Выкинули как собаку бездомную. И это за столько лет верной работы и преданности.
21:57 22 января