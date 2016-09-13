Гари Линекер: "Английские топ-клубы будут "Реалом" и "Барселоной" завтрашнего дня"

Экс-нападающий "Лестера" и популярный телеведущий Гари Линекер считает, что английские топ-клубы в будущем приобретут небывалую мощь. По его словам, именно в Англии появятся новые "Реал" и "Барселона".

Сейчас испанский футбол очень доминирует, однако Англия приобретает все большее влияние в Европе, – цитирует Линекера FP. – Сюда не приезжали суперзвезды – они обычно едут в "Реал", "Барселону" или "Баварию". Но прошли этот период, так как были недостаточно хороши. Теперь же лучшие тренеры едут в английскую лигу. Думаю, что и лучшие игроки скоро приедут, потому что именно здесь настоящие деньги.

"Это не будут игроки поколения Месси и Роналду – для них уже поздно. Однако будущие суперзвезды придут в английскую лигу, а английские топ-клубы будут "Реалом" и "Барселоной" завтрашнего дня.