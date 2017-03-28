Гарет Саутгейт: "Заа не особо горел желанием выступать за сборную Англии"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа не относился должным образом к возможности выступать за английскую национальную команду. В конечном итоге 24-летний Заа принял решение играть за сборную Кот-д`Ивуара, в составе которой забил один мяч в ворота сборной России (2:0) в товарищеской игре.

– Мы пересекались и хорошо общались с Заа, – цитирует Daily Mail Саутгейта. – Он выступал за молодежную сборную Англии. Понятно, что мы планировали задействовать его и в главной национальной команде, но мы не хотели наигрывать футболиста в сборной только из-за риска уступить его Кот-д`Ивуару. В конечном итоге мы приняли решение привлекать в национальную команду только тех футболистов, у которых горели глаза, которые стремились всей душой попасть в сборную.