Гарет Саутгейт: "Я доказал сам себе, что могу управлять командой в больших матчах"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт доволен тем, как он поработал с командой в четырех матчах, в которых сменил уволенного из-за коррупционного скандала Сэма Эллардайса. В последней товарищеской игре англичане разошлись миром с Испанией (2:2).

– Я доказал самому себе, что могу работать в больших матчах, – цитирует AFP Саутгейта. – С помощью своего штаба я смог тактически подготовить команду к игре с мощным соперником, которому мы создали массу трудностей. Это был большой опыт. Команда обладает богатым потенциалом, потому что чутко реагирует на все требования, на все ситуации, которые мы отрабатывали. Когда я пришел, была некая нестабильность. Но мы смогли продвинуться вперед.